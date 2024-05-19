Отмечается, что китайская сторона ясно дала понять Кремлю, что Пекин предпочитает развивать двусторонние связи, а не трехсторонний союз.

Китайский лидер Си Цзиньпин чувствует растущее беспокойство из-за того, что связи между Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном становятся более близкими, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов и чиновников.

По их словам, совместный визит Путина в Китай и Северную Корею мог бы также усилить опасения Запада по поводу трехсторонней авторитарной оси, которая бы оставила Пекин в дипломатической изоляции.

В статье указывается, что китайская сторона ясно дала понять Кремлю, что Пекин предпочитает развивать двусторонние связи, а не трехсторонний союз, который ранее предлагала Россия.

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"Китай избегает перспективы трехстороннего сотрудничества между тремя странами", - отметил директор китайской программы Центра Стимсона, вашингтонского аналитического центра Юн Сунь, добавив, что в Пекине опасаются оказаться заблокированными между двух "непредсказуемых партнеров".

Бывший офицер разведки США, а теперь научный сотрудник Джорджтаунского университета Деннис Уайлдер указал на то, что Пекин обеспокоен возможностями России помочь КНДР в наращивании ядерного потенциала.

"Китай хочет, чтобы Северная Корея представляла собой скрытую угрозу в Северо-Восточной Азии, сохраняя при этом статус-кво", - сказал он.

При этом WSJ, Ким-младший с момента прихода к власти в 2011 году провел более чем в три раза больше ракетных испытаний, чем его отец и дед вместе взятые.

"Подобные действия заставляют Китай нервничать, поскольку Пекин стремится сохранить стратегическую буферную зону в Северной Корее по отношению к Южной Корее, которая поддерживает США и Японию. Для этого Пекину нужна стабильность", - отмечается в статье.

Издание пишет, что к облегчению Китая, Путин не направился в Пхеньян сразу после нескольких раундов переговоров с Си Цзиньпинем. Вместе с тем, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что подготовка к указанному визиту продвигается.

Визит Путина в Китай - что сообщалось

Как писал The New York Times. переговоры между Путиным и Си Цзиньпином были организованы таким образом, чтобы продемонстрировать не только стратегическую направленность двух могущественных автократических лидеров против Запада, но и личную связь.

Отмечалось, что демонстрация духа товарищества стала последним штрихом в переговорах, которые завершились совместным заявлением, направленным против США. В заявлении было обещано, что Россия и Китай будут более тесно сотрудничать в таких важнейших отраслях, как энергетика, космос и военное дело.

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