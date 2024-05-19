Он предположил, что у некоторых европейских политиков схватило сердце после заявления Макрона об отправке войск НАТО в Украину.

В настоящее время не стоит исключать возможность ввода войск НАТО в Украину, но не надо это афишировать.

Такое заявление сделал бывший министр обороны США Роберт Гейтс, передает Голос Америки. "Видимо у некоторых европейских лидеров схватило сердце, когда Макрон заявил об отправке войск НАТО", - поделился мнением Гейтс.

Экс-чиновник выразил убеждение, что такую возможность исключать не стоит, но и не "надо о ней открыто говорить".

Видео дня

"Меня беспокоит, что наше правительство много говорит, как и другие некоторые правительства. Иногда лучше делать и не говорить, что ты это делаешь", - подчеркнул он.

"Думаю тема введения войск НАТО в Украину вызывает значительное беспокойство не только в США, но и в Европе", - подытожил эксперт.

Гейтс также отметил важность в ближайшие недели поставить Украине средства противовоздушной обороны, артиллерию и ракеты, чтобы ВСУ смогли сдержать российское наступление на востоке и установить прочную линию обороны.

Бывший глава Пентагона назвал ситуацию на фронте в Украине "достаточно зловещей", указав на продвижение оккупантов и сообщения о быстром пополнении Россией количества военных. "Россияне имеют сейчас больше войск в Украине, чем в начале войны".

В общем Гейтс призвал американских политиков лучше объяснять обычным американцам, почему их должна волновать война РФ против Украины.

Участие НАТО в войне в Украине

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен высказал мнение, что страны альянса должны использовать системы ПВО в Восточной Европе, для противодействия российским ракетам и дронам, нацеленным на Украину.

При этом издание The New York Times 16 мая выпустило статью, в которой говорилось, что союзники по НАТО все ближе к тому, чтобы отправить военных в Украину для обучения украинских войск. "Этот шаг станет еще одним размыванием прежней "красной линии" и может втянуть США и Европу в военный конфликт", - написало издание.

Вас также могут заинтересовать новости: