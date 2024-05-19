По мнению аналитика потери таких кораблей для врага являются невозвратными.

Российский тральщик "Ковровец", о поражении которого стало известно сегодня, принимал участие в минировании исключительной экономической зоны Украины, тем самым блокируя гражданское судоходство.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его словам, во-первых, очевидно, что, несмотря на выведение из Крыма боевых и наиболее ценных кораблей, продолжается успешное уничтожение оставшихся единиц ЧФ РФ, которые не поместились в бухту Новороссийска.

"Во-вторых, в октябре 2022 были сообщения о повреждении однотипного минного тральщика проекта 266М - "Иван Голубец". Данные морские тральщики принимали непосредственное участие в минировании исключительной экономической зоны Украины, тем самым блокируя судоходство. Но интересно другое. "Иван Голубец" - это корабль введенный в состав еще советского флота в 1973 году. "Ковровец" в 1974-м!", — подчеркивает эксперт.

Видео дня

Он добавляет, что в настоящее время у России нет возможности возродить строительство кораблей проекта 266М, то есть, такие потери - невозвратные.

"Ну и, в-третьих, ... В составе ВМФ РФ было до войны всего 7 таких кораблей и 2 из них в Черноморской флотилии, без учёта захваченных в 2014 году "Черкассы" и "Чернигов", — резюмировал аналитик.

Уничтожение российского тральщика

Сегодня, 19 мая, Генеральный штаб ВСУ заявил, что Силы обороны Украины поразили российский морской тральщик "Ковровец". Речь о морском тральщике проекта 266М, который входит в состав Черноморского флота РФ. Корабль предназначен для проводки по тралам кораблей и судов, разведывательного и контрольного траления, прокладки фарватеров в минных полях, участия в минных постановках в дальней зоне от своих баз.

Ранее РФ использовала "Ковровец" для выполнения задач в Атлантическом океане и Персидском заливе, выполнял задачи в Средиземном море. Впоследствии корабль был переведен в Севастополь.

Вас также могут заинтересовать новости: