Мобильные операторы рассказали, как готовятся к возможным отключениям света.

В Украине могут начаться проблемы с мобильной связью и интернетом из-за отключения электроэнергии.

"Отключение электроэнергии непосредственно влияет на работу телеком-сетей, поскольку оборудование мобильной и фиксированной связи требует стабильного энергоснабжения. Киевстар использует все технические возможности, чтобы максимально обеспечивать потребности абонентов в услугах даже во время блэкаутов. В частности, начиная с 2022 года, Киевстар осуществляет мероприятия по модернизации источников автономного питания и устанавливает на базовых станциях новые аккумуляторы, которые могут работать до 6 часов без подзарядки", - сообщила ТСН.ua пресс-секретарь мобильного оператора "Киевстар" Ирина Леличенко.

Как "Киевстар" борется с отключениями света

По ее словам, было установлено 113 тысяч аккумуляторов. Кроме того, продолжается работа по обеспечению питанием от генераторов критически важных объектов, определенных СНБО. Их в компании уже 2,3 тысячи. С начала полномасштабной войны "Киевстар" использовал более 1 миллиарда литров дизтоплива и около полумиллиарда литров бензина.

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"Для того, чтобы во время блэкаутов были доступны услуги фиксированного интернета, Киевстар оборудовал домовые коммутаторы источниками бесперебойного питания. Такие системы сейчас установлены в 90 тысячах многоквартирных домов в Украине, где проживает более 60% наших пользователей "Домашнего Интернета", - говорят в компании.

Параллельно с этим идет подготовка к зиме 2024-2025 года. Осуществляется закупка аккумуляторов и генераторов. За последние два года "Киевстар" потратил более 1 млрд грн на обеспечение энергонезависимости.

"Компания готова к блэкаутам, однако в случае, если отключения электроэнергии будут масштабными и длительными, будет вынуждена устанавливать приоритеты в обеспечении базовых станций автономным питанием, поскольку из-за технических ограничений 100% обеспечение базовых станций генераторами невозможно", - резюмируют связисты.

Несмотря на это в компании надеются, что украинцы будут экономно относиться к пользованию электроэнергией. О возможных проблемах предупреждают и в Vodafone.

Как к возможным блэкаутам готовится Vodafone

"Мы понимаем обеспокоенность наших абонентов относительно возможных отключений электроэнергии на длительное время и связанных с этим сложностей в жизни и работе. Учитывая нестабильные графики и массовые отключения, действительно, сложно предсказать, насколько существенно повлияет отсутствие питания на работу мобильной сети", - отметила пресс-секретарь мобильного оператора Виктория Павловская.

Vodafone принимает все возможные меры для обеспечения бесперебойной работы сети и стабильного предоставления услуг связи. Инвестиции в сеть по сравнению с прошлым годом выросли на 40%. За прошедшие два года компания потратила на энергонезависимость около 160 млн грн.

"Учитывая усиленную активность по подготовке сети и если такая же ситуация в энергетике повторится (веерные отключения до 4 часов с перерывами в 6 часов), должны оставаться в пределах 85-90% среднесуточной доступности сети", - говорит Павловская.

Мобильному оператору удалось за эти два года значительно повысить уровень доступности сети. Для этого были закуплены новые литий-ионные аккумуляторные батареи повышенной емкости. Они больше приспособлены к тяжелым условиям эксплуатации, имеют повышенную емкость и менее чувствительны к частым отключениям электроэнергии. Кроме того, они в 2,5-3 раза быстрее заряжаются, чем те, что были раньше.

По данным Vodafone, компания почти вчетверо увеличила количество базовых станций, которые будут работать на дизельных генераторах.

"Очевидно, что обеспечить все площадки ДГУ невозможно - в Сумской области их сотни. Даже при условии наличия достаточного количества генераторов ни один оператор не сможет собственными силами одновременно доставить ДГУ к каждой площадке и вовремя заправлять. Кроме того, многие объекты связи расположены на крышах, куда доставить и установить генератор невозможно", - подытожили там.

Отключения света в Украине

Как писал УНИАН, в Укрэнерго прогнозируют, что отключения света в Украине могут продлиться до конца лета.

Энергетический эксперт Андрей Закревский успокоил, что полный блэкаут в Украине невозможен, ведь остается атомная генерация энергии.

WP считает, что Украина не сможет восстановить разрушенные электростанции за лето, зима будет тяжелой.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, должна быть обеспечена работа лифтов, насосов для водоснабжения на верхние этажи, отдельная работа по генераторам и солнечным панелям.

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