Спутниковые снимки показали, как именно пострадал объект, который поразили дроны.

В ночь на 17 мая дроны поразили предприятие по перевалке нефтепродуктов в Новороссийске, что на территории РФ. Об этом сообщило издание "Радио Свобода" и показало последствия удара дронов по городу с помощью спутниковых снимков.

На них можно увидеть следы пожара на территории новороссийского морского торгового порта, где после удара украинских БпЛА произошел пожар, пишут журналисты.

"На фото можно увидеть повреждения по меньшей мере одного резервуара на территории компании ОАО "ИХП", занимающейся перевалкой нефтепродуктов, жидких минеральных удобрений и растительных масел", - добавили в сообщении.

Также на сайте завода говорится о том, что он "оказывает услуги по приемке грузов с железнодорожного и автомобильного транспорта с судов типа "река-море", осуществляет накопление грузов в резервуарах и отгрузку на морские суда через причалы ПАО "НМТП" (Новороссийский морской торговый порт).

"На эстакаду прилетело. Все, нет эстакады у нас", - отмечал на видео очевидец, который снимал его.

Атаки дронов на территории РФ - последние новости

Также сообщалось, что в Новороссийске произошел пожар на подстанции "Кирилловская". Более 20 тысяч россиян остались без электричества. Причина возгорания была неизвестна, однако местные жители заявили, что ночью слышали звуки дронов.

Кроме того, в ночь на 17 мая Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Министерства обороны организовали атаки в Севастополе, Новороссийске и Туапсе. В частности источники УНИАН сообщили, что в морском порту Новороссийска взрывалось в районе нефтяного терминала и на железнодорожной станции.

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