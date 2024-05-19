Она в очередной раз призналась в любви к Украине.

Шведская певица Loreen, которая победила на прошлогоднем песенном конкурсе "Евровидение", высказалась об украинских артистах.

Сначала она в очередной раз подчеркнула, что была в Украине несколько раз и ей все очень понравилось. Особенно запомнилась традиционная еда и гостеприимство украинцев.

"Я люблю Украину очень-очень сильно. Мне там говорят, чтобы я ела еще, когда я уже не голодна", - сказала Loreen в интервью Razom.

И добавила, что в восторге и от украинской культуры и современных музыкантов. По её словам, они умеют в песнях передать важные темы, которые попадают в самое сердце слушателей.

"Что я чаще всего замечала в ваших выступлениях? Вы поете о важных реальных событиях, через которые сами прошли, о живом. Это удивительно, как боль может порождать любовь", - сказала она.

Что известно о Loreen

Loreen - шведская певица, которая дважды побеждала на песенном конкурсе "Евровидение": в 2012 году с песней "Euphoria" и в 2023-м с композицией "Tattoo". Она неоднократно выражала свою поддержку Украине в войне с РФ и подчеркивала, что ей больно смотреть на боль украинского народа.

Напомним, ранее стало известно, что вокруг победительницы "Евровидения" Loreen разгорелся скандал.

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