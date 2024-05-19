Французский депутат раскритиковал "неприемлемую асимметрию", которая существует сейчас.

Франция должна отменить запрет для Украины на использование французского оружия для ударов по военным объектам на территории РФ. Об этом заявил председатель комитета иностранных дел Национальной ассамблеи Франции Жан-Луи Бурланж, пишет Le Figaro.

Французский депутат призвал французское правительство "выйти из состояния ожидания и принять решение, сравнимое с решением британцев и американцев".

"Время, кажется, пришло", - говорит он, указывая на то, что Париж "месяцами выражал свое желание быть в авангарде солидарности с Украиной".

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Французский депутат убежден, что это изменение в доктрине является "вполне законным", поскольку оно положит конец "неприемлемой асимметрии" между агрессором и жертвой агрессии. Он напомнил, что в Украине все регионы так или иначе пострадали от российских ударов, которые агрессор наносит в том числе и полученным от своих союзников - Ирана и КНДР - оружием. Зато Украина может бить по территории РФ только ограниченным арсеналом средств собственного производства.

"Во имя чего мы можем отказывать украинцам в праве отвечать ударом на удары, жертвами которых они являются? Право на самооборону исключает право на защиту территории агрессора", - подчеркнул Жан-Луи Бурланж.

Он акцентирует, что дружественные Украине государства от этого не станут участниками войны, но будет отменено "неоправданное табу".

Украина добивается снятия запрета на удары по РФ западным оружием

Как писал УНИАН, в начале мая министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для ударов по целям на территории России.

Через две недели спустя госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев сделал похожее, но более обтекаемое заявление.

"Мы не поощряли и не создавали возможность для нанесения ударов за пределами Украины. Но, в конце концов, Украина должна принимать решение для себя, как она собирается воевать или как будет вести войну в защиту своей свободы, суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул Блинкен.

Хотя сам он прямо не упомянул американское оружие в этом контексте, многими это было воспринято как разрешение для Украины бить по территории РФ именно американским оружием.

Однако в Пентагоне уточнили, что не изменили своей позиции, и оружие предоставляется Украине для использования только на собственной территории.

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