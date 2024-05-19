Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ. Многих теперь интересует вопрос, будут ли такие мобилизованные иметь ежегодный отпуск и смогут ли освободиться от службы по состоянию здоровья.
В Судебно-юридической газете рассказали, что новый закон о мобилизации дополняет закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" нормой о том, что военным из перечня лиц, которые были условно-досрочно освобождены от отбывания наказания на основании, определенном статьей81-1 УК и которые проходят военную службу по контракту, ежегодный основной отпуск не будет предоставляться, однако таких военнослужащих могут отпустить по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам продолжительностью не более 10 календарных дней.
Отмечается, что военному на основании заключения военно-врачебной комиссии может предоставляться отпуск для лечения по болезни или отпуск для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) с сохранением денежного и материального обеспечения. При этом отпуск предоставляется только по месту пребывания военного в учреждениях здравоохранения.
"Военнослужащие во время лечения и реабилитации в учреждениях здравоохранения всех форм собственности и подчинения обеспечиваются за счет государственного бюджета ежедневным питанием по норме №5, которая применяется в военно-медицинских учреждениях. Оплата осуществляется Министерством обороны по факту предоставления услуги на основе ежемесячного отчета медицинского учреждения", - добавили в сообщении.
Кроме того, контракт лиц, которые были условно-досрочно освобождены от отбывания наказания на основании, определенном статьей 81-1 УК, прекращается (расторгается), а военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, увольняются с военной службы в случае:
- состояния здоровья - на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета или о непригодности к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев;
- из-за вступления в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения или ограничения свободы;
- из-за окончания особого периода или объявлением решения о демобилизации.
Мобилизация в Украине - последние новости
Как писал УНИАН, с 18 мая Министерство обороны Украины запустило мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов, чтобы те смогли обновить данные онлайн.
"С завтрашнего дня все мужчины в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней - до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные. Во время обновления данных направление на ВВК выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости позже", - отметили в ведомстве.
В свою очередь заместитель Министра юстиции рассказала, что более 4 тысяч осужденных в Украине согласились воевать, чтобы освободиться от отбывания наказания.
"4,5 тысячи осужденных ответили: "Да", - заверила она.
Однако администрации учреждений отбывания наказаний не опрашивали заключенных по статьям Уголовного кодекса, часть из которых пока не подпадает под мобилизацию. Также во внимание не принималось их состояние здоровья.