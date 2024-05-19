Новый бюджетный Android-смартфон обошел Galaxy S24 и iPhone 14 в рейтинг камер

DxOMark, один из самых авторитетных ресурсов по тестированию камер, высоко оценили фотовозможности недорогого Google Pixel 8a. Аппарату удалось обойти ряд более дорогих конкурентов, включая iPhone 14 и Galaxy S24.
По итогам тестов Pixel 8а занял 33-е место в глобальном рейтинге камерофонов и второе место в своей ценовой категории, уступив лишь предшественнику Google Pixel 7. Для сравнения, более дорогие iPhone 14 и Galaxy S24 поделили 42-ю строчку.
Специалисты оценили качество съемки на Pixel 8а как "очень хорошее". Смартфон гарантирует точную цветопередачу и экспозицию в купе с быстрой фокусировкой и эффективной стабилизацию изображения. Недостатки тоже есть, но они незначительные: иногда неточные оттенки кожи при портретной съемки в помещении и случайные артефакты программного размытия фона.
Напомним, Google Pixel 8a оборудован двойной тыльной камерой с главным 64 мегапиксельным сенсором с оптической стабилизацией изображения и 13-Мп сверхшириком с углом обзора 120°. Спереди находится 13 Мп селфи камера.
Помимо качественной камеры, одной из "фишек" Pixel 8a стала 7-летняя поддержка обновлениями. То есть, даже после 2030 года на телефон будут приходить новые версии Android. Такую длительную поддержку сегодня предлагают только старшие модели Pixel 8 и серия Galaxy S24.
В целом, по сравнению с Pixel 7a смартфон стал мощнее, получил более крутой дисплей, больше памяти и более емкий аккумулятор. Версию Pixel 8а на 8/128 Гбайт оценили в $499, модификация с накопителем 256 Гбайт стоит $559.
Осенью Google обновит свою флагманскую серию. Ранее была информация, что в этом году компания выпустит сразу 3 модели Pixel 9, включая компактный Пиксель с телеобъективом и другими фишками флагмана.