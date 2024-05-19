Новый бюджетный Android-смартфон обошел Galaxy S24 и iPhone 14 в рейтинг камер

А в своей ценовой категории он уступил только Google Pixel 7.

DxOMark, один из самых авторитетных ресурсов по тестированию камер, высоко оценили фотовозможности недорогого Google Pixel 8a. Аппарату удалось обойти ряд более дорогих конкурентов, включая iPhone 14 и Galaxy S24.

По итогам тестов Pixel 8а занял 33-е место в глобальном рейтинге камерофонов и второе место в своей ценовой категории, уступив лишь предшественнику Google Pixel 7. Для сравнения, более дорогие iPhone 14 и Galaxy S24 поделили 42-ю строчку.

Специалисты оценили качество съемки на Pixel 8а как "очень хорошее". Смартфон гарантирует точную цветопередачу и экспозицию в купе с быстрой фокусировкой и эффективной стабилизацию изображения. Недостатки тоже есть, но они незначительные: иногда неточные оттенки кожи при портретной съемки в помещении и случайные артефакты программного размытия фона.

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Напомним, Google Pixel 8a оборудован двойной тыльной камерой с главным 64 мегапиксельным сенсором с оптической стабилизацией изображения и 13-Мп сверхшириком с углом обзора 120°. Спереди находится 13 Мп селфи камера.

Помимо качественной камеры, одной из "фишек" Pixel 8a стала 7-летняя поддержка обновлениями. То есть, даже после 2030 года на телефон будут приходить новые версии Android. Такую длительную поддержку сегодня предлагают только старшие модели Pixel 8 и серия Galaxy S24.

В целом, по сравнению с Pixel 7a смартфон стал мощнее, получил более крутой дисплей, больше памяти и более емкий аккумулятор. Версию Pixel 8а на 8/128 Гбайт оценили в $499, модификация с накопителем 256 Гбайт стоит $559.

Осенью Google обновит свою флагманскую серию. Ранее была информация, что в этом году компания выпустит сразу 3 модели Pixel 9, включая компактный Пиксель с телеобъективом и другими фишками флагмана.

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