Удар украинских дронов по объекту произошел около 2:50.

В ночь на 19 мая украинские дроны попали в Выборгскую нефтебазу в Ленинградской области. Операцию провели бойцы Главного управления разведки (ГУР), сообщил УНИАН собеседник в ГУР.

В местных группах в социальных сетях жители писали, что слышали взрывы около 2:50. После этого на территории нефтебазы начался пожар. Как сообщают источники в спецслужбе, с помощью трех взрывных устройств были поражены вертикальные резервуары с топливом на объекте. В результате операции уничтожены три резервуара с горючим.

"Декарбонизация путинской диктатуры будет продолжаться и дальше, последовательно и методично, пока Россия использует нефтегазовую отрасль в военных целях или не уберется из Украины. Цена российской агрессии для кремля будет постоянно расти и уже сейчас отражается на их способности обеспечивать топливом даже внутренний рынок. Дальше будет", - сообщил собеседник в ГУР МО.

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Другие удары в тыл врага

Накануне также стало известно, что Служба безопасности Украины ударила дронами по российскому аэродрому "Кущевская" и Славянскому НПЗ в Краснодарском крае РФ. На аэродроме находились десятки различных самолетов, которые атакуют украинские позиции на фронте.

Кроме того, в ночь на 19 мая Силы обороны ударили по российскому морскому тральщику "Ковровец". Ранее РФ использовала этот корабль для выполнения задач в Атлантическом океане и Персидском заливе.