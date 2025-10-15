Тактика меняется с каждым днем войны, и уже большие механизированные наступления не действенны, говорит Руслан Маришев.

На современной войне рабочей является тактика просачивания малых штурмовых групп с участием БПЛА и поддержки артиллерии, и ВСУ ее сейчас успешно применяет. Об этом командир 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригад Руслан Маришев рассказал в интервью изданию Новинарня.

По его словам, тактика меняется с каждым днем войны, и уже большие механизированные наступления не работают, а вместо этого рабочим стало просачивание малых штурмовых групп.

"Например: группа военнослужащих просачивается в неглубокий тыл противника и закрепляется там, не демаскируя себя. Затем еще одна группа таким образом заходит. Когда россияне осознают наше присутствие у себя в тылу, то начинают дезорганизованно, хаотично нас искать", - рассказал комбриг.

Видео дня

Он пояснил, что для того, чтобы эта тактика была рабочая, нужны подготовленные люди, на что необходимо время, а также надо чтобы работали БПЛА и артиллерия. То есть, подчеркнул Марышев, "должен быть комплексный подход - и тогда это реально будет работать".

"Не могу сказать, что мы переняли эту тактику у противника - просто россияне уже дошли до того предела, что большими группами и механизированными штурмами ничего не могут сделать. Поэтому прибегают к такой тактике. Мы же эту тактику (малых пехотных групп) используем в частности из-за того, что у нас не так много людей, как у врага. Но эта тактика позволяет и освобождать нашу территорию, и уничтожать противника", - отметил военный.

На вопрос, не влечет ли эта тактика за собой большие человеческие потери, Марышев заверил, что при ведении штурмовых действий украинские бойцы несут меньшие потери, чем стоя в обороне.

"Война изменилась. Когда военные стоят на позиции отделения, например, и противник их обнаружил - тогда он не жалеет ни FPV, ни других ударных дронов, чтобы уничтожить эту позицию. А когда ты ведешь штурмовые действия, противник не знает, где ты непосредственно находишься. Сейчас мы можем быть в одной точке - а через полтора часа уже в другой", - пояснил комбриг.

Что касается конкретно 95-й бригады, то здесь, по словам ее командира, комбинируют различные тактики, не работают шаблонно - "все зависит от обстоятельств, местности, от характера действий противника". Мол, если враг активен - его сначала выбивают, наносят максимальное огневое поражение, то есть делают все, чтобы он меньше за нашими бойцами наблюдал и меньше мог повлиять на личный состав.

"Не могу сказать, что на этом направлении мы работаем механизированными колоннами - здесь преимущественно работаем тактикой двоек-тройки. Все комбинировано, в симбиозе", - отметил Марышев.

Тактика россиян в войне с Украиной: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, РФ скоро не сможет атаковать малыми пешими группами на фронте. По мнению начальника штаба 1-го корпуса НГУ "Азов" Арсена Дмитрика, это произойдет с изменением погоды, когда на деревьях не останется листьев, ведь украинские войска сразу увидят ее солдат.

По данным Института изучения войны, в последние недели Россия возобновила механизированные штурмы, и это происходит в основном во время дождливой и туманной погоды, которая затрудняет использование беспилотников Силами обороны Украины. Три такие последние штурмы зафиксированы 6, 9 и 13 октября.

Военный аналитик Владислав Селезнев оценил, чего добьется РФ, если снова начнет воевать на танках. По его словам, какая-то часть подразделений врага способна зайти на новые рубежи и позиции, даже там закрепиться, но нынешняя широкая "килл-зона" - от 10 до 20 км от линии боевого соприкосновения - практически нивелирует попытки массового применения бронетехники.

Вас также могут заинтересовать новости: