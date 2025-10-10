Как отметил защитник, это связано с погодой.

С изменением погоды вскоре на деревьях не останется листьев, без которых почти невозможно проводить тактику небольших пеших групп, которой пользуется армия РФ. Об этом рассказал начальник штаба 1-го корпуса НГУ "Азов" Арсен "Лемко" Дмитрик в интервью TWZ.

По его словам, РФ не сможет использовать такую тактику, ведь украинские войска сразу увидят ее солдат.

"Но враг продолжает учиться. Каждый раз противник использует новую тактику", - отметил "Лемко".

Также боец добавил, что российские оккупанты пытались проводить штурмовые операции во время плохой погоды, к примеру, дождя, однако во время осадков самолеты использовать нельзя.

"Почему враг выбирает такую тактику? Чтобы наши украинские дроны не атаковали их из-за дождя", - подчеркнул Дмитрик.

Военный считает, что армия РФ ждет дождливых дней, чтобы проводить штурмовые операции.

"Когда идет дождь, в небе нет дронов. Ни у одной, ни у другой стороны", - заверил он.

Ранее военный обозреватель Денис Попович рассказал, что задумали оккупанты на Донбассе. По его словам, на российские войска не оставляют попыток продвинуться на Добропольском направлении.

"Россия пытается окружить Покровск и добиться хоть какого-то успеха до конца осенней наступательной кампании. Время для этого у них ограничено - уже октябрь, идут дожди, погода меняется. Очевидно, россияне будут пытаться воспользоваться теплыми днями, которые еще остались до зимы, чтобы завершить попытки окружения Покровско-Мирноградской агломерации. Но, честно говоря, я не думаю, что им это удастся", - подчеркнул Попович.

В то же время командир Группы Терра в составе 3-го Армейского корпуса Николай Волохов "Абдула" рассказал, для чего РФ накапливает силы на фронте. Он отметил, что сейчас Силам обороны важно выдержать это наступление россиян.

"Всегда погода не на стороне тех, кто движется. Сидеть проще на месте, чем лезть через болото, через чернозем размытый. И с этим связана большая интенсивность штурмов. Да, когда листья упадут - они будут больше использовать населенные пункты. Но те населенные пункты разбиты их и нашей артиллерией, там уже прятаться особо негде. Поэтому должны продержаться, должны не дать им сделать этот последний рывок", - добавил Волохов.

