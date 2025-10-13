Генсек Альянса считает, что вероятная война между РФ и западными странами будет отличаться от российско-украинской.

Если Россия будет "настолько глупой", чтобы напасть на НАТО, то это будет открытая война между РФ и Альянсом. Об этом заявил 13 октября во время парламентской ассамблеи Альянса в Любляне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет La Repubblica.

"Мы надеемся, что этого никогда не произойдет. Но если Россия будет настолько глупой, чтобы напасть на нас, это будет открытая война между Россией и НАТО", - сказал Рютте.

По его словам, вероятная война между Российской Федерацией и НАТО отличалась бы от войны, которая сейчас идет между Россией и Украиной.

Видео дня

"Она будет отличаться от войны между Россией и Украиной по многим причинам, которые я не могу сейчас подробно объяснять, потому что мы не хотим давать им информационных преимуществ, но эта война будет другой", - отметил он.

Российские военные у границы с Эстонией

Как сообщал ранее УНИАН, 10 октября Эстония закрыла проезд мимо российского участка из-за подозрительной активности войск на дороге, которая проходит через Саатсеский сапог в России. По предварительным данным, группа российских солдат состояла из примерно 10 человек. Они стояли посреди дороги, которой также пользуются эстонцы. Представители департамента полиции и пограничной службы Эстонии рассказали, что решение было принято для безопасности людей.

По мнению аналитиков ISW, РФ запустила "фазу ноль" подготовки к войне с НАТО. Они отметили, что обнаружение так называемых "зеленых человечков" на границе с Эстонией указывает на формирование информационно-психологического плацдарма перед возможным будущим военным конфликтом.

Конгрессмен-республиканец Дон Бэкон оценил угрозу для НАТО со стороны России. Он сказал, что российский диктатор Владимир Путин представляет угрозу, и назвал его "загнанной в угол крысой", которая находится в отчаянии. Также конгрессмен призвал Эстонию и других членов НАТО быть бдительными в отношении России. Мол, Альянс должен действовать уже сейчас.

Вас также могут заинтересовать новости: