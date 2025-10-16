'Извини, садись': ветеран высказался о решении проблем СОЧ в Украине

Случаи СЗЧ в украинской армии состоят из двух категорий, говорит Евгений Дикий.

В Украине сейчас есть около 250 тысяч военных, самовольно покинувших часть (СЗЧ). И если бы все они одновременно вернулись в армию - это решило бы проблемы Украины в мобилизации на полгода.

Об этом в эфире "Radio NV" заявил Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты Айдар, директор Национального антарктического научного центра. Он также добавил, что случаи СЗЧ в Украине можно разделить на две категории.

"В 2025 году рост числа СЗЧ в значительной степени был из-за новомобилизованных. В бусик их запихнули, в учебном центре они два месяца провели, а дальше по дороге к фронту просто сразу потекли. И вот они не ищут куда перевестись, они просто прячутся. И тут, видимо, надо достаточно жестко стимулировать. То есть у этой амнистии для СЗЧ должен быть исчерпывающий срок. Вот за какое-то время ты должен в армию вернуться или дальше уже амнистия не действует, и, извини, - садись", - сказал Дикий.

В то же время он добавил, что вторая категория - это военные, которые самовольно оставили часть после нескольких лет на фронте. Он отметил, что это может происходить из-за проблем с командованием в конкретных бригадах.

"В таком случае бойцы разворачивались и уходили. И вот такие бойцы ищут, как через СЗЧ перевестись в какую-то нормальную часть, где их жизнь будут беречь и отдавать адекватные приказы. И это действительно на сегодня наиболее действенный механизм перевести, потому что перевестись без СЗЧ, это у нас почти нереально", - добавил Дикий.

Ранее стало известно, что в Украине с начала полномасштабной войны открыли почти 290 тысяч уголовных производств из-за СЗЧ и дезертирства. В то же время с января 2022-го по сентябрь 2024 года правоохранители открыли около 60 тысяч производств за самовольное оставление части и почти 30 тысяч - за дезертирство.

Причин, по которым военные уходят в СВЧ, несколько. Однако большинства таких случаев можно избежать, считает начальник рекрутингового центра 1 корпуса Национальной Гвардии "Азов" Юрий Гаврилишин. Он отметил, что цифра в четверть миллиона бойцов, которые пошли в СЗЧ может быть реальной, и она постоянно увеличивается.

