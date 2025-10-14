По мнению Петренко, снижение мобилизационного возраста или усиление методов мобилизации результата не даст.

Украине нецелесообразно снижать мобилизационный возраст или усиливать методы мобилизации, а вместо этого надо осуществить системные изменения в армии. Такое мнение высказал председатель штабного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко в эфире Вечер.LIVE.

"Снижать мобилизационный возраст, усиливать методы мобилизации - это тупиковая ветвь развития событий. Нужны системные изменения в армии. А толку нам мобилизовывать еще два миллиона - миллион 800 через неделю будет в СЗЧ (укр. "самовільне залишення частини", - ред.)", - сказал он.

Петренко рассказал, что сейчас добровольцы идут в бригады и полки Третьего армейского корпуса, потому что военные увидели там изменения, которые произошли за короткое время.

"Это система управления, это отношение командиров к подчиненным, это разведка, это планирование боевых операций, это медицинская служба и самые низкие в ВСУ относительно интенсивности линии фронта потери. И это все комплексно дает результат, что люди уходят", - отметил военный.

По его словам, в Вооруженных силах "критически огромный" процент командиров дает "просто бессмысленные, тупые, мясные приказы", из-за чего большое количество военных уходит в СЗЧ.

"Когда я погрузился в тематику СЗЧ - СЗЧшники везде. Едешь в такси - водитель СЗЧшник. Заходишь еще где-то... Это огромное количество... У нас сейчас уже сотни тысяч в СЗЧ. И что? Их в тюрьму посадят? Да у нас мест в тюрьмах столько нет", - высказался Петренко.

Проблема СЗЧ в Украине

Ранее УНИАН писал, что командир 3-й роты батальона беспилотных систем Black Raven 93 ОМБр "Холодный Яр" Эдуард Боднюк рассказал, как можно решить проблему СЗЧ. По его мнению, для этого нужно настроить нормальную систему с перемещениями людей в подразделения. Мол, иначе "у человека часто просто не остается выхода". По его словам, речь идет "даже не о том, что люди в основном боятся выполнять задачи на линии боевого соприкосновения", а больше об "отношениях со своим командованием, об условиях работы, о стратегии планирования и отношении к людям".

Также заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин недавно объяснял, почему солдаты бегут в СЗЧ. Он уверен, что нужно устранять первопричины, толкающие солдат бросать место службы. Жорин предупредил, что количество дезертиров будет только расти со временем, и усиление ответственности этот процесс не остановит.

Военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки, народный депутат 8 созыва Игорь Луценко раскрыл масштабы СЗЧ в Украине. По его данным, только в сентябре в самовольное оставление части ушли 19 044 человека, а с начала года таких до 160 тысяч.

