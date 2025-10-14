Командиры должны понимать, что им не все позволено, и что за определенные действия можно понести наказание.

Существуют разные причины самовольного оставления частей (СОЧ, дале СЗЧ) солдатами, но появление многих из них можно предотвратить.

Об этом начальник рекрутингового центра 1 корпуса Национальной Гвардии "Азов" Юрий Гаврилишин сказал в интервью на Youtube-канале Ukrainian Witness. Он сообщил о желании бойцов из других подразделений перевестись в "Азов", но их командиры не согласовывают соответствующий перевод.

В частности, по его словам, бывают ситуации, когда боец во время телефонного звонка в контакт-центр спрашивает: "А если я через СЗЧ приду? Вы меня пустите?".

В этой связи начальник рекрутингового центра 1 корпуса сообщил, что "запретил рекрутерам и контакт-центра прямо подбивать людей к СЗЧ". "Это делать недопустимо", - отметил Гаврилишин.

Он считает недопустимой любую рекламу, в которой бойцов поощряют через СЗЧ присоединиться к другой части. "Это еще больше подбивает людей осуществлять СЗЧ. Это недостойно и недопустимо в нашем государстве", - добавил Гаврилишин.

В то же время, по его мнению, "если боец решится это сделать, он снова будет проходить по процедуре собеседования с рекрутером, и согласованием с подразделением, в которое он, или хочет, или которое может его принять". Этот принцип в "Азове" не могут переступать.

"Подбивать людей к СЗЧ, набирать их количественно - это неправильно. Мы с этим не работаем", - подчеркнул Гаврилишин.

При этом, он считает реальной цифрой, что в самовольное оставление частей ушли около 250 тыс. военных. Он добавил, что эта цифра повышается ежедневно.

"Кто-то возвращается из СЗЧ, кого-то проверяют на улице и оказывается - что он в СЗЧ", - подчеркнул военный.

В то же время, он считает абсурдной идею полной криминализации случаев СЗЧ без четкого определения причин.

По его мнению, есть определенные коренные проблемы, из-за которых люди идут в СЗЧ. Именно эти проблемы должны быть криминализированы.

"Вопросы должны решаться, как минимум - хотя бы обсуждаться. Часто это вопрос офицерской квалификации, командирского звена, от которого убегают люди. Может ли сейчас хотя бы одна институция в Украине сказать, что от этого командира, из расчета количества личного состава, было столько-то погибших, столько ушло в СЗЧ, столько раненых и пропавших без вести... И понесет ли командир ответственность за эти действия?", - отметил Гаврилишин.

Он считает, что ответственность должны нести не только солдаты, но и командиры должны чувствовать, что им не все позволено и могут понести наказание за собственные действия.

К основным причинам СЗЧ он отнес, например, невозможность уйти в отпуск. Он считает, что появление определенных проблем можно предотвратить, если не быть равнодушным к проблемам солдат.

Проблема СЗЧ в Украине

Как сообщал УНИАН, глава штабного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко считает, что надо внедрять системные изменения в армии, а не снижать мобилизационный возраст или усиливать методы мобилизации. По его мнению, без системных изменений проблема СЗЧ не будет решена.

