С января 2022 года начато почти 290 тысяч уголовных производств.

В Украине с января 2022 года по сентябрь 2025-го открыто почти 290 тысяч уголовных производств из-за самовольного оставления части (СВЧ) и дезертирства. Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на запрос Украинской правды.

Отмечается, что зарегистрировано, в частности, 235 646 уголовных производств за самовольное оставление части, еще 53 954 производства - за дезертирство.

Для сравнения издание привело данные, что в течение января 2022-го - сентября 2024 года правоохранители открыли около 60 тысяч производств за самовольное оставление части и почти 30 тысяч - за дезертирство.

Проблема с СЗЧ в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, председатель штабного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко сообщил, что в Украине уже сотни тысяч в СВЧ. По его словам, Украине нецелесообразно снижать мобилизационный возраст или усиливать методы мобилизации, ведь все равно большая часть мобилизованных пойдет в СВЧ. Зато, заявил военный, надо осуществить системные изменения в армии, касающиеся управления, отношения командиров к подчиненным, разведки, планирования боевых операций и тому подобное.

Также недавно военнослужащий и народный депутат восьмого созыва Игорь Луценко раскрыл масштабы СВЧ в Украине. Только в сентябре, рассказал он, зафиксировано, что в СВЧ ушли 19 044 человека, а с начала года - до 160 тысяч. Реальное же количество, заверил военный, значительно больше.

Командир 3-й роты батальона беспилотных систем Black Raven 93 ОМБр "Холодный Яр" Эдуард Боднюк рассказал, как можно решить проблему СЗЧ. Он считает, что для этого нужно настроить нормальную систему с перемещениями людей в подразделения. Ведь бывает, что "у человека часто просто не остается выхода". Речь идет "даже не о том, что люди в основном боятся выполнять задачи на линии боевого соприкосновения", а больше об "отношениях со своим командованием, об условиях работы, о стратегии планирования и отношении к людям", сказал военный.

