Сутки на Донбассе: враг бил по украинским позициям из минометов и БМП
В течение минувших суток, 30 мая, вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня.
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Как сообщается в утренней сводке штаба ОС, враг обстрелял украинские позиции из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Украинские подразделения эффективно ответили на враждебные провокации огнем и заставили боевиков прекратить обстрелы. По данным разведки, 30 мая воины ОС ранили двух оккупантов. Потерь с украинской стороны не было.
С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.
Накануне сообщалось, что боевики на Донбассе обстреляли Орехово и Авдеевку.
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