Сутки на Донбассе: враг бил по украинским позициям из минометов и БМП

По данным разведки, 30 мая воины ВСУ ранили двух оккупантов.

В течение минувших суток, 30 мая, вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Читайте такжеГлаварь боевиков "ДНР" признался в обстреле мирного населения, после чего выступил с заявлением

Как сообщается в утренней сводке штаба ОС, враг обстрелял украинские позиции из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские подразделения эффективно ответили на враждебные провокации огнем и заставили боевиков прекратить обстрелы. По данным разведки, 30 мая воины ОС ранили двух оккупантов. Потерь с украинской стороны не было.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

Накануне сообщалось, что боевики на Донбассе обстреляли Орехово и Авдеевку.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram