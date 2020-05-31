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Сутки на Донбассе: враг бил по украинским позициям из минометов и БМП

08:35, 31 мая 2020
Война
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Ситуация на Донбассе остается контролируемой / ООС

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Как сообщается в утренней сводке штаба ОС, враг обстрелял украинские позиции из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские подразделения эффективно ответили на враждебные провокации огнем и заставили боевиков прекратить обстрелы. По данным разведки, 30 мая воины ОС ранили двух оккупантов. Потерь с украинской стороны не было.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

Накануне сообщалось, что боевики на Донбассе обстреляли Орехово и Авдеевку.

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