Сутки на Донбассе: семь вражеских обстрелов, ранен украинский боец

За сутки бойцы ООС ранили одного оккупанта.

Российские оккупанты за прошедшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом в утреннее сводке сообщил пресс-центр штаба ООС.

Огонь террористы вели в районе населенных пунктов Хутор Вольный, Крымское, Новомихайловка, Марьинка и Широкино.

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"За прошедшие сутки вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Для осуществления мер по отпору и сдерживание вооруженной агрессии наши воины ловко задействовали дежурные огневые средства и заставили врага прекратить свою преступную активность. По данным разведки, 25 июня украинские защитники ранили одного оккупанта", - заявили в штабе.

На протяжении текущих суток зафиксированы обстрелы в районе Крымского. Потерь в рядах ВСУ нет.

"Такие коварные действия агрессора без ответа не остались – огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника", - говорится в сообщении.

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