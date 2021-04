Олег Белоколос

Более 4 тысяч (а точнее – 4048) военных учений на 101 полигоне будут проходить по всей России только в течение апреля.

От Камчатки до Калининграда и временно оккупированного Крыма российские военные бегают, стреляют, уничтожают условного противника и отбивают воздушные атаки на Москву. По всей стране перемещаются большие массы человеческой силы (до 500 000) и десятки тысяч единиц военной техники. Проверки проводятся и в Ракетных войсках стратегического назначения, а корабли военно-морских сил Черноморского флота отрабатывают артиллерийские стрельбы по береговым целям…

Градус ненависти к украинцам достиг своего апогея, а целая страна превратилась в пропагандистский заповедник

Интернет заполнен фото- и видео- материалами, на которых видны эшелоны с вооружениями, которые непрерывно движутся к границам Украины. Кажется, вся соседняя страна превратилась в один трансроссийский «военный экспресс», который мчится бескрайними просторами под сумасшедшую поддержку «глашатаев великодержавия», сторонников военной силы и адвокатов внешнеполитического цинизма и милитаризма.

Весьма показательно, что если раньше на российских информационных просторах среди груды пропагандистских материалов все же время от времени можно было встретить адекватные оценки международной ситуации, сегодня там правят бал исключительно пресмыкающиеся медиа и сервильные эксперты. Именно они в милитаристском угаре наперебой угрожают войной Украине, США и НАТО. Судя по всему, градус ненависти к украинцам достиг своего апогея, а целая страна превратилась в пропагандистский заповедник.

Пока единственное, чего достигла Россия, - снова предстала перед всем цивилизованным миром как агрессивное государство

Более того, создается впечатление, что и российские руководители сами уже поверили в собственную дезинформацию, и время от времени выдают в публичное пространство такое, что всерьез заставляет сомневаться в их адекватности восприятия окружающего мира.

Все это обычно лишь повышает градус напряжения и делает ситуацию опасной и малопредсказуемой.

Однако, это, пожалуй, не является новостью для официального Киева и уже давно должно быть предметом серьезного анализа. Ведь Москва своих воинственных намерений особо не скрывает, и практически ежедневно дает кучу информации для разного рода прогнозов.

Пока единственное, чего достигла Россия, - вновь предстала перед всем цивилизованным миром как агрессивное государство, стремящееся навязать свою волю Украине с помощью всех имеющихся инструментов грубой силы. В частности, и из-за откровенных угроз вооруженного нападения.

Помощь иностранных партнеров очень важна, но не является секретом, что она напрямую будет зависеть от того, как именно будет действовать наше государство

К сожалению, действующий на сегодня порядок в ООН не позволяет указать Москве - постоянному члену Совета Безопасности этой организации, на дверь. То есть, сделать так, как Лига Наций, которая в свое время, в отличие от Организации Объединенных Наций, оказалась более моральной и удосужилась 14 декабря 1939 года исключить СССР из своего состава за нападение на Финляндию. Кстати, именно это, по мнению некоторых историков, объясняет, почему в конце Второй мировой войны Советский Союз так настаивал на создании новой международной институции…

Это – относительно действий международного сообщества в ответ на российский «военный экспресс». Что же касается внешнеполитических и других шагов, которые осуществляет или планирует осуществить Украина, по этому вопросу, начиная с 2014 года, написаны, видимо, кипы докладов, десятки стратегий и сотни рекомендаций. Помощь иностранных партнеров очень важна, но не является секретом, что она напрямую будет зависеть от того, как именно будет действовать наше государство:

последовательно ли Украина будет придерживаться курса на сдерживание агрессора;

как будет меняться обороноспособность;

будут ли эффективно действовать ответные санкции против российских симпатиков;

насколько удачной будет информационно-разъяснительная кампания за рубежом и внутри страны.

Поэтому усматривается, что главным ориентиром для Киева в эти дни может быть мудрый совет известного британского государственного деятеля Уильяма Гладстона (William Ewart Gladstone), который как-то отметил: «Мой первый принцип внешней политики - хорошее управление в середине страны» («Here is my first principle of foreign policy: good government at home»).

Олег Белоколос, председатель правления "Майдан иностранных дел", член политсовета партии "Сила и честь"

