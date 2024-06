Украинская армия должна перейти на натовский стандарт управления подчиненными.

В украинской армии до сих пор доминирует советский подход к командованию личным составом, который заметно отличается от натовского образца. Об этом в интервью изданию "Новинарня" рассказал офицер ВСУ и военный инструктор Сергей Молодед.

"У нас в основном работают по direct command (по прямому приказу - УНИАН) - совковый метод управления, когда ты абсолютно каждому говоришь: ты копаешь, ты светишь фонариком, ты ему помогаешь, ты грузишь мешки... Это делается в тех случаях, когда люди некомпетентны или очень растеряны, и ты понимаешь, что не можешь им делегировать решения. Такие люди либо неправильно подобраны на должности, либо необучены. Или им неграмотно поставлена задача", - рассказывает он.

По словам Молодеда, в армиях стран НАТО царит другой подход, который позволяет коротко и понятно ставить задачи подчиненным. Там придерживаются "протокола 5W": Who, What, When, Where, Why (Кто, Что, Когда, Где, Зачем).

Видео дня

"У нас же обычно не заморачиваются: кричат, "немедленно, быстро, срочно, все делайте", без объяснений, что же должно быть в результате. Времени на планирование вообще не выделяют. А потом обязательно будет что-то не так. В долгосрочной перспективе в таких условиях подчиненные теряют мотивацию, перестают проявлять инициативу и отстаивать собственное мнение. Боятся сделать шаг в сторону без согласований. Инициатива в армии до сих пор наказуема", - жалуется военный.

Стандарты НАТО в ВСУ

Как писал УНИАН, американский Институт изучения войны считает, что Вооруженные силы Украины достигли значительного прогресса в переходе на стандарты Североатлантического альянса (НАТО). Аналитики отмечают, что всего за два месяца с декабря 2023 года по январь 2024 года Украина внедрила более 18 стандартов НАТО, в частности по защите личного состава, коммуникационной подготовки военно-морских сил, а также процедуры для информационных и транспортных систем.

Депутат Европейского парламента от Литвы Андрюс Кубилюс убежден, что украинская армия, которая с начала войны стала самой большой силой в Европе, уже превышает все стандарты НАТО. По его мнению, сейчас уже стоит вопрос не о том, соответствует ли Украина стандартам НАТО, а соответствуют ли стандарту, который показывает Украина, страны блока.

Вас также могут заинтересовать новости: