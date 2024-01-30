За короткий период между декабрем и январем было внедрено 18 стандартов НАТО.

Вооруженные силы Украины достигли значительного прогресса в процессе перехода на стандарты Североатлантического альянса (НАТО). Партнеры помогают Украине построить собственную оборонно-промышленную базу.

Как отмечается в отчете Института изучения войны (ISW) со ссылкой на данные Министерства обороны, с декабря 2023 года по январь 2024 года Украина внедрила более 18 стандартов НАТО, в частности по защите личного состава, коммуникационной подготовке военно-морских сил, а также процедуры для информационных и транспортных систем.

Западные партнеры также продолжают прилагать усилия для развития собственной оборонно-промышленной базы в поддержку Украины. В частности, на днях генеральный директор немецкого производителя оружия Rheinmetall Армин Паппергер заявил в интервью Bild, что компания строит новый завод по производству боеприпасов в Германии. Предприятие будет заниматься "стратегической безопасностью поставок" и обеспечением бесперебойной поставки в Украину.

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"Паппергер также отметил, что в 2023 году Rheinmetall получила от федерального правительства Германии более 10 млрд евро заказов на военные закупки для Вооруженных сил Германии и Украины, и что эта сумма, вероятно, вырастет до 15 млрд евро в 2024 году", - говорится в отчете ISW.

Путь Украины в НАТО

В Альянсе неоднократно заявляли, что двери для членства Украины уже открыты, однако она не может стать членом НАТО во время войны.

На июльском саммите в Вильнюсе присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Незадолго до встречи он призвал президента США Джо Байдена пригласить страну в НАТО, однако тот сказал, что она "не готова".

На саммите для Украины сняли требование о Плане действий по членству. При этом было сказано, что для получения приглашения необходимо согласие всех членов НАТО и выполнение ряда условий.

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