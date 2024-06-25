Селезнев прокомментировал данные о том, что Содоль не сторонник натовской практики после каждой операции разбирать ее детально с участниками.

Обсуждение смены командующего Объединенных сил с Юрия Содоля на Андрея Гнатова - "это лишь верхушка айсберга именно в публичной составляющей, которая распространялась украинским обществом".

Об этом заявил военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в интервью Radio NV. Он добавил, что в этом вопросе есть еще и внутренние коммуникации, и там так же возникали определенные недоразумения. Относительно Содоля Селезнев отметил, что если к нему есть вопросы у правоохранительных структур, то очевидно, что законным образом эти вопросы должны быть проверены. "Хайп точно сейчас не ко времени. Если начинается такая мощная информационная волна, надо смотреть, что является ее природой. То ли определенные общественно-политические мероприятия, то ли какие-то другие процессы, связанные с этим", - подчеркнул эксперт.

"Что касается Андрея Гнатова, то я знаю его [со звания] лейтенанта, мы вместе с ним проходили [службу] в частях и подразделениях войск береговой охраны Военно-морских сил Украины", поделился Селезнев.

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Он также охарактеризовал Гнатова как порядочного, профессионального, патриотического офицера, который неоднократно доказывал высокие командирские и лидерские качества. "ВСУ от этого назначения только выиграют", - констатировал Селезнев.

"Существует правило трех "п" - патриотизм, профессионализм, порядочность. Эти добродетели имеют прямое отношение к Андрею Гнатову. Я уверен в том, что на новой должности он эти добродетели будет использовать", - выразил убеждение Селезнев и добавил, что Гнатов был участником нескольких военных операций на юге, руководил войсками на Бахмутском направлении.

"Поэтому, упрекать его в неспособности организовать ведение эффективных боевых действий, пожалуй, не стоит", - отметил эксперт.

"В любом случае мы должны понимать, что ротация состоялась, и оценивать Андрея Гнатова на новой должности будем по результатам его управления", - констатировал Селезнев.

Отставка Содоля: что предшествовало

11 февраля 2024 года Юрий Содоль был назначен президентом Украины на должность Командующего объединенных сил ВСУ. Он сменил на этом посту Сергея Наева.

Как известно, последние несколько дней в сети призвали провести расследование в отношении генерал-лейтенанта Юрия Содоля. В частности, заявление с таким призывом в Государственное бюро расследований подал начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Богдан Кротевич. Хотя Кротевич имени генерала не называл, то, что речь идет именно о Содоле, подтвердили источники УП.

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