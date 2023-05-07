Вопрос о том, соответствует ли Украина стандартам НАТО, больше не стоит.

Украинская армия, которая за прошлый год стала самой большой силой в Европе, уже превышает все стандарты НАТО. Такое мнение высказал депутат Европейского парламента от Литвы Андрюс Кубилюс в эфире телемарафона.

"Я считаю, что Украина превышает все стандарты НАТО. Вы доказали за прошлый год, что украинская военная сила с помощью западного вооружения является самой большой силой на всем демократическом европейском континенте", – заявил он.

По его словам, сейчас уже стоит вопрос не о том, соответствует ли Украина стандартам НАТО, а соответствуют ли стандарту, который показывает Украина, другие страны блока.

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"Для нас абсолютно понятно, что не только для Украины нужно, чтобы она стала членом НАТО, для того, чтобы получила гарантии безопасности, но и для самого блока очень нужно, чтобы Украина как можно быстрее стала членом Альянса. Потому что ваш опыт и военная сила помогла бы стать НАТО сильнее", – добавил Кубилюс.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

В прошлом месяце генсек НАТО Йенс Столтенберг впервые с начала полномасштабного вторжения РФ посетил Украину. После визита он объявил, что в Альянсе договорились о вступлении Украины.

Ряд стран в конечном итоге публично высказали свою позицию по этому вопросу. Польша, Чехия и Словакия выступили с совместным заявлением, в котором призывали предоставить Киеву гарантии безопасности до присоединения к Альянсу.

Венгрия оскандалилась заявлением о том, что якобы вступление Украины в НАТО возможно исключительно с согласия России. А Германия заявила, что перспективы быстрого решения вопроса относительно членства Украины нет.

Немецкие СМИ сообщили, что якобы такие члены Североатлантического альянса, как США и Германия, неофициально дали понять, что они пока не хотят брать на себя никаких обязательств по принятию Украины в НАТО.

Польша публично обвинила Берлин и Париж в затягивании присоединения Украины к НАТО. Там заявили, что война, развязанная Россией, стала следствием этого.

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