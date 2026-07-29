Из Крыма уезжают уже не только россияне: бизнес ищет новые места

Россияне, которые приехали в Крым после 2014 года и работали там, сейчас рассматривают вопрос о выезде в Россию.

Российский бизнес, развивавшийся на территории временно оккупированного Крыма, уезжает и планирует уезжать с полуострова.

Об этом в эфире Radio NV сообщил Денис Чистиков, заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым.

Отвечая на вопрос о том, в каком состоянии находится энергосистема временно оккупированного Россией Крыма, он отметил проблемы со светом и водоснабжением.

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"В их Telegram-каналах указывается, что проблемы с энергоснабжением имеются на всей территории восточного Крыма", – отметил Чистиков.

Он также подчеркнул, что уже более двух недель россияне избегают сообщений и информации, касающейся северной части Крыма.

"Даже Telegram-каналы населенных пунктов молчат. Это указывает на то, что там нет связи и местные жители не могут общаться", – подчеркнул заместитель представителя президента.

Крымский туризм

Также, отвечая на вопрос о туристах, приезжающих в Крым из России, Чистиков рассказал, что увеличение количества туристов там заметили лишь в начале июля, а в июне их фактически не было.

"Сейчас туристы не едут из-за ситуации с безопасностью, точнее, их количество незначительно. А те жители, которые приехали, проживали в Крыму, имели, условно говоря, два дома – летний и зимний, – теперь они уезжают", – отметил он.

Выезд россиян и бизнеса

В то же время, как говорит заместитель представителя президента, россияне, приехавшие в Крым после 2014 года и работавшие там, особенно те, у кого есть семьи и дети, сейчас рассматривают вопрос об отъезде из Крыма в Россию.

"Прежде всего – на осенне-зимний период. Поскольку не чувствуют себя в безопасности и считают, что ситуация ухудшится", – добавил Чистиков.

Кроме того, рассказал он, есть и другая "волна", которая появилась на прошлой неделе: российский бизнес, созданный в 2014 году, сейчас рассматривает возможность своей релокации из Крыма.

"То есть уезжают уже не только россияне, но и уезжает, а также планирует уехать бизнес, который развивался на территории временно оккупированного Крыма. Они не уезжают далеко, но сейчас активно ищут коммерческую недвижимость в Краснодарском крае и Ростовской области", – сказал Чистиков.

Возвращение Крыма

Как сообщалось, ранее во время интервью Fox News ведущий спросил президента Украины Владимира Зеленского, стал ли Крым вновь предметом переговоров на фоне усиления ударов Украины по полуострову.

В ответ на это Зеленский сказал, что этого пока не произошло. В то же время он подчеркнул, что земля важна, но главная ценность – это люди.

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