Движение через КПВВ "Марьинка" остается заблокированным боевиками - ГПСУ

В Госпогранслужбе отмечают, что все граждане, прибывающие с временно оккупированной территории, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию.

Движение через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» остается заблокированным боевиками.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Facebook.

«Вчера гуманитарным коридором Донецк-Курахово с временно оккупированной территории прибыл только один человек - гражданин Германии, которого террористы все же выпустили с ВОТ», - говорится в сообщении.

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В ГПСУ также сообщили, что за минувшие сутки линию разграничения на Донбассе пересекли почти 1,2 тыс. человек, а пропуск осуществляется в трех контрольных пунктах въезда-выезда.

Пограничники в КПВВ «Новотроицкое» в течение 7 июля на въезд с временно оккупированной территории Украины оформили 297 человек и 35 транспортных средств. С контролируемой территории на ВОТ - 163 человека и 6 транспортных средств. «Впрочем, российско-оккупационная администрация продолжала частичное блокирование проезда. Так, оккупанты вернули 34 человека и 2 транспортных средства. По словам граждан, с наступлением сумерек перед блокпостом боевиков оставались люди, которые ожидали пропуск в ВОТ», - отметили в ГПСУ.

Также отмечается, что черз КПВВ «Станица Луганская» вчера линию разграничения в пешем порядке пересекли 723 человека. На временно оккупированную территорию - 366, на контролируемую территориюи - 357.

В Госпогранслужбе отмечают, что все граждане, прибывающие с временно оккупированной территории, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, установив мобильное приложение «Действуй дома», или, с их согласия, двухнедельную обсервацию в лечебных учреждениях, определенных органами местной власти. От обязательной самоизоляции (обсервации) освобождаются лица, следующие через линию разграничения для сдачи внешнего независимого оценивания при наличии подтверждающих документов.

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