Украина возобновила работу 11 пунктов пропуска на границе с Беларусью и Россией: полный перечень

Заработали «Дольск», «Вильча», «Меловое», «Гоптовка» «Бачевск», «Юнаковка», «Сеньковка», «Новые Яриловичи», «Выступовичи», «Доманово», «Славутич».

Украина возобновила работу 11 пунктов пропуска на границе с Беларусью и Россией, из них 9 - для пешеходов.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, в частности с 00.00 7 июля на границе с Беларусью возобновлена работа пунктов пропуска «Дольск» в Любешовском районе Волынской области и «Вильча» в Полесском районе Киевской области. В обоих пунктах пропуска возможно пересечение границы пешком, пассажирским и грузовым транспортом.

В Госпогранслужбе напомнили, что «Вильча» является межгосударственным пунктом пропуска, где могут пройти оформление только граждане Украины и Беларуси, а «Дольск» - международный пункт пропуска, где могут пересекать границу между Украиной и Беларусью все, кто имеет на это законное право.

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Соответствующие изменения введены в связи с вступлением в силу распоряжения Кабинета министров от 17 июня № 819-р. После официального опубликования документа Госпогранслужба проинформировала белорусских коллег, после чего была возобновлена работа указанных пунктов пропуска.

Также, согласно указанному решению правительства Украины, с 00.00 7 июля возобновлена возможность пешего пересечения границы с Россией в таких пунктах пропуска «Меловое» (Луганская область, Меловской район), «Гоптовка» (Харьковская область, Дергачевский район), «Бачевск» (Сумская область, Глуховский район), «Юнаковка» (Сумская область, Сумской район).

Также границу с Россией и Беларусью можно пересекать в пункте пропуска «Сеньковка» (Черниговская область, Городнянский район), и границу с Беларусью - в таких пунктах пропуска «Новые Яриловичи» (Черниговская область, Репкинский район), «Выступовичи» (Житомирская область, Овручский район), «Доманово» (Волынская область, Ратновский район), «Славутич» (Черниговская область, Черниговский район).

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