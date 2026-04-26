Россияне активизировали наступательные действия по всей линии фронта, – Сырский

Силы обороны Украины делают ставку на инновационные решения и эффективное применение средств поражения, отметил главнокомандующий.

Противник активизировал наступательные действия практически по всей линии фронта. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сказал во время встречи с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Дженни Кариньяном.

По словам Сырского, ситуация на фронте остается сложной.

"В то же время Силы обороны Украины делают ставку на взвешенное планирование, инновационные решения и эффективное применение имеющихся средств поражения. В результате противник несет потери, превышающие его возможности по доукомплектованию подразделений", – подчеркнул он.

Видео дня

Главнокомандующий ВСУ отметил, что системные поражения российских производственных объектов дополнительно снижают возможности противовоздушной обороны противника, который уже испытывает дефицит ракет для противодействия украинским беспилотным системам и средствам поражения.

Он подчеркнул, что Украина высоко ценит вклад Канады в инициативу Приоритетного перечня потребностей Украины (PURL), фонд NSATU, а также участие в Чешской инициативе. Также Сырский назвал "особенно важной" ведущую роль Канады в деятельности "Коалиции истребителей". Кроме того, он отметил весомый вклад канадской стороны в подготовку военнослужащих ВСУ и готовность и в дальнейшем продолжать эту работу.

Помощь Канады Украине

Как сообщал УНИАН, в четвертую годовщину полномасштабной войны правительство Канады объявило о крупном пакете помощи для Украины. Министр национальной обороны Дэвид Дж. МакГинти сообщил, что Operation UNIFIER – канадскую миссию по подготовке и обучению украинских военных – продлят до 2029 года. Это позволит Вооруженным силам Канады расширить учебные программы и усилить поддержку украинского персонала.

Помимо продолжения учений, Канада выделила 2 млрд долларов на территориальную оборону Украины на 2026–2027 годы.

Ключевым элементом помощи стало решение передать более 400 единиц бронетехники, которая критически необходима на фронте, – 383 бронемашины Senator. Украина ранее получила более 2000 таких машин. Их ценят на фронте за надежность и простоту в ремонте.

Параллельно министр иностранных дел Анита Ананд сообщила о выделении 20 млн долларов для Фонда энергетической поддержки Украины. Средства пойдут на закупку оборудования для восстановления энергосетей, поврежденных российскими ударами.

