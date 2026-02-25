400 бронемашин и обучение бойцов: Канада объявила о новом пакете помощи Украине

Канадские инструкторы будут готовить бойцов ВСУ в течение следующих лет.

В четвертую годовщину полномасштабной войны правительство Канады объявило о крупном пакете помощи для Украины. В Оттаве отметили: поддержка Киева остается непоколебимой, как в военном, так и в политическом измерении. Об этом пишет Defence Blog, ссылаясь на заявление канадского правительства.

Министр национальной обороны Дэвид Дж. МакГинти сообщил, что операцию Operation UNIFIER – канадскую миссию по подготовке и обучению украинских военных – продлят до 2029 года. Это позволит Вооруженным силам Канады расширить учебные программы и усилить поддержку украинского персонала.

Кроме продолжения учений, Канада выделяет 2 млрд долларов для территориальной обороны Украины в течение 2026–2027 годов.

"Как партнеры, мы должны продолжать принимать необходимые меры для укрепления переговорной позиции Украины. Это требует оперативной, целенаправленной военной помощи, которая непосредственно отвечает оперативным потребностям на поле боя", – цитируют его журналисты.

Ключевым элементом помощи является передача более 400 единиц бронетехники, которая критически необходима на фронте:

383 бронемашины Senator. Украина уже получила более 2000 таких автомобилей. Они ценятся на фронте за надежность и легкость в ремонте.

66 современных машин LAV 6. Это тяжелая бронетехника с мощной защитой и вооружением, предназначенная для сложных боевых задач.

Параллельно министр иностранных дел Анита Ананд сообщила о выделении 20 млн долларов в Фонд энергетической поддержки Украины. Средства пойдут на закупку оборудования для восстановления энергосетей, поврежденных российскими ударами.

Также Оттава существенно усиливает финансовую осаду России. Под новую волну санкций попали более 20 чиновников и 53 компании. Особое внимание уделили морской логистике: в "черный список" внесли 100 судов, которые помогали РФ обходить ограничения через так называемый "теневой флот".

Чтобы еще больше урезать доходы Кремля от экспорта сырья, Канада снизила предельную цену на российскую нефть – теперь она составляет $44,10 за стандартную нефтяную бочку объемом почти 159 литров.

Помощь Украине

Ранее УНИАН писал, что еще четыре страны выделяют дополнительные деньги для закупки оружия для Украины. Эти средства направят на приобретение американских средств ПВО, боеприпасов и оборудования в рамках инициативы PURL. Приоритетом помощи являются ракеты для систем Patriot и LMM, а также артиллерийские снаряды и запчасти.

Также Латвия объявила о передаче Украине оборудования целой демонтированной ТЭС, которая больше не нужна стране, но критически важна для нашей энергосистемы. К этой инициативе присоединились еще пять стран ЕС, включая Германию и Францию, которые также предоставят оборудование со своих выведенных из эксплуатации станций.

