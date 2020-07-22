Стало известно имя бойца, который погиб под Зайцевым 13 июля

Боевики передали тело военного 21 июля.

Украина идентифицировала тело, которое 21 июля, передали боевики - это сержант Ярослав Журавель.

Об этом сообщает штаб ООС.

"После проведенной процедуры опознания и судебно-медицинской экспертизы тела, которое 21 июля представители российско-оккупационных войск передали на подконтрольную правительству Украины территорию, было установлено, что это – сержант Ярослав Журавель, которого считали раненным во время обстрела со стороны вооруженных формирований РФ 13 июля эвакуационной группы вблизи населенного пункта Зайцевое", - говорится в сообщении.

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Церемония чествования и прощания с героем состоится завтра, 23 июля, в 11:00 в селе Андреевка Верхнеднепровского района Днепропетровской области.

Напомним, вчера, 21 июля, боевики передали на подконтрольную украинской стороне территорию тело погибшего военнослужащего.

Напомним, что 13 июля на передовой на Донбассе вблизи Зайцево, несмотря на договоренность о прекращении огня, поддерживаемые Россией боевики обстреляли группу военнослужащих. Они пытались эвакуировать с поля боя тело украинского бойца. В результате обстрела погиб медик, еще двое военных были ранены.

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