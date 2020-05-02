Оккупанты с беспилотника сбросили гранату над позициями Объединенных сил: ранен военный

Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь.

Неподалеку от Гнутово оккупанты с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили гранату над позициями Объединенных сил, один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.

Читайте такжеВ Днепр вертолетами эвакуировали раненых защитниковОб этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Сегодня, 2 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз обстреляли наших защитников вблизи населенного пункта Гнутово. Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил», - сказано в сообщении.

В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь.

«Такие коварные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются», - добавили в штабе.

Ранее УНИАН сообщал, что с начала суток ситуация на Донбассе обострилась.