Силы ООС ударили по "опорникам" российских оккупантов, их потери уточняются - штаб

В ответ на преступные действия российских оккупантов украинские военные открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам.

С полуночи российские оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 19 мая.

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"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сводке.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" возле Богдановки, Красногоровки и Тарамчука противник применял гранатометы различных систем.

Также по украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич", вблизи Новотошковского враг дважды открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов 120 мм и 82 мм, в целом выпустив 14 мин.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Орехово оккупанты выпустили по украинским позициям 12 мин 120 калибра и 26 мин 82 калибра, а также использовали крупнокалиберные пулеметы.

Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.

«В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам. Благодаря отваге и решительности военнослужащих из состава Объединенных сил захватчики прекратили свою активность. Потери противника уточняются", - отмечается в сводке.

Вместе с тем на участках разведения №1, №2 и №3 в Станице Луганской, Золотом и Петровском режим тишины соблюдался.

Кроме того, в сводке отмечается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению занесения и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава Объединенных сил.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, подчеркивается в сводке.