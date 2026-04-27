На вооружении Украины замечены редкие финские броневики Sisu GTP

На вооружении Сил специальных операций Украины появились финские бронемашины Sisu GTP 4x4, при этом их передача ранее не объявлялась официально. Об этом сообщил военный историк Андрей Харук.

Появление этой техники считается нетипичным, поскольку Финляндия не сообщала о передаче таких машин в рамках военной помощи Украине. Не исключается, что бронемашины могли поступить через третьи страны, в частности через Швецию, которая ранее заказала крупную партию Sisu GTP, пишет украинское издание "Милитарный".

Точное количество переданных машин остается неизвестным. Также нет подтверждений их использования другими подразделениями Сил обороны, хотя допускается, что они могут находиться не только в составе ССО.

Отмечается, что это не первый случай появления у украинских спецназовцев редких образцов техники. Ранее сообщалось, что в их распоряжении есть бронемашины Caracal производства Rheinmetall.

Sisu GTP 4×4 - характеристики

Sisu GTP 4×4 представляет собой модульную платформу рамной конструкции, состоящую из нескольких секций, что позволяет адаптировать машину под различные задачи – от перевозки личного состава до специализированных решений. В зависимости от конфигурации она может перевозить до десяти человек или использоваться как транспорт с грузовой платформой.

Машина оснащена противоминной защитой и имеет уровень бронирования по стандарту STANAG 4569 Level 1, обеспечивающий защиту от стрелкового оружия калибра 7,62 мм. В качестве силовой установки используется дизельный двигатель Mercedes-Benz мощностью более 300 лошадиных сил в сочетании с автоматической трансмиссией.

Полная масса бронемашины достигает 16,5 тонн, грузоподъемность – до 5 тонн. Максимальная скорость превышает 100 километров в час, а запас хода составляет до 700 километров.

Отметим, что немецкий концерн Rheinmetall совместно с нидерландской компанией Destinus запустил разработку крылатых ракет и боеприпасов для украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) – аналогов GMLRS для M142 HIMARS. Во второй половине 2026 года стороны планируют создать совместное предприятие Rheinmetall Destinus Strike Systems, которое будет заниматься как разработкой новых ракетных систем, так и модернизацией существующих решений.

Кроме того, украинское оружие стремительно выходит на глобальный рынок не только на Западе, но и за его пределами. Речь идёт не только о поставках, но и о полноценном военно-технологическом сотрудничестве. Экспортный потенциал украинского оборонного сектора в 2026 году может составить "несколько миллиардов долларов".

