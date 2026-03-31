Украинское оружие выходит на мировой рынок: чем интересуются партнёры, - эксперт

Экспортный потенциал украинского оборонного сектора в 2026 году может составить "несколько миллиардов долларов".

Украинское оружие стремительно выходит на глобальный рынок – и интерес к нему уже проявляют ключевые игроки как на Западе, так и за его пределами. Речь идёт не только о поставках, но и о полноценном военно-технологическом сотрудничестве. Об этом рассказал для "РБК-Украина" исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федорко.

По его словам, экспортный потенциал украинского оборонного сектора в 2026 году может составить "несколько миллиардов долларов". При этом приоритет по-прежнему остаётся за обеспечением собственных потребностей фронта.

Наибольший интерес у иностранных партнёров вызывают украинские беспилотные системы – воздушные, морские и наземные. Именно они могут стать первыми продуктами, которые Украина начнёт активно поставлять за рубеж, отметил эксперт.

Помимо дронов, внимание привлекают тяжёлая техника и так называемые гибридные решения – например, программа FrankenSAM, в рамках которой советские системы ПВО адаптируются под западные ракеты. При этом важны не только сами продукты, ведь в современном мире они могут устареть за считанные месяцы, но и практика применения, а также сервисная поддержка, добавил Федорко:

"Партнеры все чаще смотрят на готовую целостную экосистему, такую как связка обнаружения, сопровождения, перехвата, подавления, программного обеспечения и постоянной адаптации. Именно это сегодня является сильной стороной украинских производителей".

При этом Украина делает ставку не только на прямой экспорт, но и на создание совместных производств с иностранными партнёрами. Такой формат позволяет привлекать инвестиции, расширять цепочки поставок и быстрее внедрять новые технологии. Ожидается, по словам эксперта, что первые полноценные экспортные контракты могут быть заключены не раньше второй половины 2026 года – из-за необходимости сертификации продукции и длительных процедур закупок у иностранных заказчиков.

В целом украинская оборонная индустрия постепенно превращается из получателя помощи в полноценного игрока международного рынка вооружений – с акцентом на гибкость, скорость разработки и боевой опыт, полученный в условиях реальной войны, резюмировал Федорко.

Украинское оружие на международных рынках

Напомним, вчера во время онлайн-брифинга Федорко сообщил, каким образом украинские беспилотники и другие оборонные системы смогут обеспечить разблокирование Ормузского пролива для прохода судов по аналогии с разблокированием Черноморского зернового коридора.

Накануне власти Ирана заявили, что рассматривают Украину как "активного участника военной агрессии" против страны. Причиной таких выводов в Иране назвали признание Украиной отправки военных экспертов на Ближний Восток. Так, постоянный представитель Исламской Республики в ООН Амир Саид Иравани возложил на Украину "международную ответственность в соответствии с международным правом за содействие или помощь в совершении международно-противоправного деяния".

