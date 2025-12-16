СБУ создает 'морскую бавовну' нового уровня, - эксперт о поражении подводной лодки РФ

Это следующий этап "демилитаризации" россиян, считает Алексей Курпас.

Успешная спецоперация Службы безопасности Украины по поражению субмарины врага в Новороссийске свидетельствует, что подчиненные Малюка вышли на новый уровень "морской бавовны". Это - следующий этап демилитаризации россиян.Об этом пишет политолог Алексей Курпас.

Эксперт отмечает, что история морских дронов СБУ - это история постоянной модернизации и, благодаря этому - постоянных побед над противником.

"Когда российское минобороны думает, что уже предусмотрело все, Служба снова модернизирует дроны, в которых появляются новые возможности. И следует удар в месте, которое еще вчера россияне считали безопасным. То, что подчиненные Малыша на шаг впереди врага, и является залогом успеха. Важно, что Служба наносит удары по носителям крылатых ракет. Именно против них была направлена "Паутина", а сейчас - удар по подводной лодке. То есть речь идет о демилитаризации ракетных возможностей россиян", - считает Курпас.

По мнению политолога, удары СБУ по теневому флоту и поражение подводной лодки - это важный фактор в мирных переговорах, которые сейчас продолжаются при участии американской стороны.

"Малыш предоставляет украинской делегации весомые аргументы. россия убеждает американцев, что тотально побеждает. Но делать это, теряя подводную лодку за полмиллиарда долларов, крайне трудно", - акцентирует эксперт.

"Подводная лодка находилась в Новороссийске, а не в оккупированном Крыму, откуда было бы удобнее бить "Калибрами". Так произошло потому, что битву за воды возле Крыма морские дроны СБУ выиграли раньше - и у кораблей, и у подводных лодок противника. россияне перевели значительную часть флота и подводных лодок в Новороссийск, подальше от Украины. Теперь оказалось, что это место также больше не является безопасной гаванью для врага. Куда теперь прятать российский флот?" - спрашивает Курпас.

Напомним, ранее стало известно, что подводные дроны СБУ Sub Sea Baby взорвали российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка". В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и была выведена из строя. На борту размещались четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр". Стоимость подводной лодки - до 500 млн долларов.

