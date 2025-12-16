Провести такую операцию было довольно сложно из-за защищенности порта в Новороссийске, рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Поражение Силами обороны российской субмарины в Новороссийске - это сложная и многоуровневая операция, включавшая разработку средства поражения и тщательное планирование без утечки информации.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук, комментируя поражение подводной лодки, осуществленное СБУ совместно с ВМС Украины.

"Это было сложно потому, что это защищенный объект, база. Как вы видите, в последнее время россияне свои корабли, даже подводные лодки, в море практически не держат. Кстати, сейчас их тоже там нет - именно из-за опасности поражения. Не имея особого выбора, они вынуждены фактически прятаться в пункте базирования", - сказал спикер.

Видео дня

Кроме того, как отметил Плетенчук, сейчас - межсезонье, что затрудняет навигацию, особенно для относительно небольших плавсредств. Поэтому в этот период - с середины осени до середины весны - выходить с базы в Новороссийске довольно сложно из-за определенных нюансов ее расположения и сложной навигации. В то же время, добавил военный, российские корабли вынуждены там находиться и в случае какой-то опасности менять место стоянки.

"То есть вынуждены переставлять корабли, или выходить из базы для того, чтобы не получить поражения. А здесь (во время атаки Сил обороны по субмарине - УНИАН) они никакой опасности не чувствовали. Эта операция была многослойной, начиная от разработки средства поражения и заканчивая планированием - с исключением утечки информации. Провести такую операцию - это комплексное и довольно сложное дело", - подчеркнул представитель ВМС Украины.

По его словам, в РФ подводные лодки до сих пор строят - это направление Москва поддерживает.

"Довольно живо" строятся они, в частности, в Санкт-Петербурге. Сейчас там находятся две аналогичные субмарины (проект 636.3) именно из состава Черноморского флота РФ. Они не смогли вернуться в акваторию Черного моря в начале вторжения РФ в Украину, из-за того, что Турция, согласно конвенции Монтре, закрыла Босфор для военных кораблей. Поэтому в акватории Черного моря находились только четыре "Варшавянки", среди которых - "Ростов-на-Дону", который РФ потеряла из-за атаки ВСУ (был потоплен в результате ракетного удара Сил обороны по Севастополю в августе 2024 года, - УНИАН), - рассказал представитель ВМС.

То есть, как пояснил Плетенчук, сейчас речь идет о второй потерянной Россией подводной лодке, и это своеобразный антирекорд, потому что со времен Второй мировой войны ни одна страна мира еще не теряла субмарину.

Таким образом, по его информации, в Черном море пока остаются две субмарины типа "Варшавянка" и еще одна, которая не является носителем "Калибров".

Военный добавил, что экипажи для субмарин готовят "не один год".

Подрыв российской подводной лодки в порту Новороссийска

15 декабря стало известно, что СБУ вместе с ВМС ВСУ провели спецоперацию в порту Новороссийска (РФ) - впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby подорвали подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка". По данным украинской спецслужбы, в результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя. Указанная лодка является носителем крылатых ракет морского базирования "Калибр" - на борту могли быть четыре пусковые установки. Стоимость такой субмарины, по данным СБУ, составляет около 400 млн долларов.

Аналитики военного портала Defence Express отметили, что на обнародованном видео зафиксирован взрыв в районе кормовой части лодки, находившейся под водой. Поэтому вероятно поражены винты, рулевой механизм и т.д., без чего субмарина теряет боеспособность.

В то же время в ЧФ РФ отрицают повреждения субмарины, якобы "диверсия с помощью подводного безэкипажного аппарата не достигла своих целей". В РФ уверяют, что ни один корабль России в бухте Новороссийской базы и экипаж не получили повреждений.

Вас также могут заинтересовать новости: