СБУ лишает Россию звания 'страны-бензоколонки', - эксперт

Служба безопасности Украины превращает Россию из "нефтяной сверхдержавы" в "бензоколонку без бензина". Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт отмечает, что СБУ заставила жителей одной из крупнейших нефтяных держав мира стоять в огромных очередях за бензином.

"Путин начинал войну, рассчитывая использовать энергетику как оружие против других. Но теперь именно энергетика стала одной из его самых уязвимых точек. Главный результат ударов СБУ заключается даже не в уничтоженных резервуарах и не в миллиардных убытках. Главный результат в том, что Россия теряет способность легко превращать нефть в деньги, а деньги – в войну. Это часть большой кампании главы СБУ Евгения Хмары по истощению российской экономики. Кампании, которая бьет прямо по фундаменту РФ", – подчеркивает политолог.

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"Удары СБУ создают для России проблему, которую нельзя решить пропагандой. Резервуар не отремонтирует Соловьев. Перерабатывающую установку не запустит Путин. А пожар на терминале не потушит очередное заявление российского МИД. Хуже всего для Кремля то, что эта кампания имеет накопительный эффект. Россия еще может скрыть один удар. Кремлевский дед может преуменьшить последствия второго. Но когда атаки становятся регулярными, система начинает терять запас прочности", – пишет экс-депутат.

Эксперт напоминает, что когда-то в России обижались на определение экс-президента США Обамы "Россия – страна-бензоколонка".

"Теперь статус "страны-бензоколонки" ещё нужно заслужить. Ведь бензоколонка – это когда бензин есть. А когда нефтебазы горят, НПЗ постоянно охватываются пламенем от дронов СБУ, а бензин по талонам в половине регионов, то это уже не энергетическая сверхдержава. Это государство, которое постепенно теряет контроль над собственной топливной системой. Страна-бензоколонка без бензина выглядит не страшно. Она выглядит беспомощно", – резюмирует Черненко.