17-летний юноша со Львовщины сбежал из дома и уехал воевать на Донбасс

Правоохранители посоветовали парню по имени Денис подождать несколько лет, получить за это время соответствующие знания и навыки.

Правоохранители разыскали 17-летнего жителя Пустомытовского района Дениса Лагодича в зоне проведения ООС - на блокпосту возле города Славянск Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

В понедельник, 13 июля, в полицию с заявлением об исчезновении своего сына Дениса Лагодича обратился житель села Грынив Пустомытовского района. Мужчина сообщил, что накануне около 22:00 мальчик ушел из дома, после чего связь с ним была потеряна.

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Правоохранители немедленно объявили несовершеннолетнего в розыск. И уже сегодня, 15 июля, полицейские разыскали парня в зоне проведения ООС - на блокпосту возле города Славянск. По его словам, он намеревался присоединиться к военным и с оружием в руках защищать независимость и территориальную целостность нашего государства.

Правоохранители посоветовали Денису подождать несколько лет, получить за это время соответствующие знания и навыки, после чего реализовывать свои планы в предусмотренный законом способ. Парень здоров и невредим, вскоре правоохранители вернут его домой.

Как сообщал УНИАН, 14 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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