С начала полномасштабного вторжения Вооруженные силы и другие силы обороны Украины при содействии Фонда Favbet Foundation получили 80 автомобилей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.
80-й автомобиль-внедорожник Ford Ranger-получил отряд специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.
Авто будет помогать бойцам выполнять боевые задачи в Донецкой области.
Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.
Всего фонд вместе с компаниями-партнерами передал для ВСУ более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.
Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в области образования, здоровья и спортивного развития.
С начала полномасштабного вторжения подавляющее большинство проектов Фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.