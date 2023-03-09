С начала полномасштабного вторжения Вооруженные силы и другие силы обороны Украины при содействии Фонда Favbet Foundation получили 80 автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

80-й автомобиль-внедорожник Ford Ranger-получил отряд специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

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Авто будет помогать бойцам выполнять боевые задачи в Донецкой области.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.

Всего фонд вместе с компаниями-партнерами передал для ВСУ более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в области образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения подавляющее большинство проектов Фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.