фото УНИАН
Российские войска обстреляли воинскую часть в Городоцкой общине на Житомирщине, есть погибшие.
Об этом сообщил глава Житомирской военной администрации Виталий Бунечко.
"Вечером был обстрел в Городоцкой общине. Воинскую часть обстреляли. Мы можем сказать о погибших, к сожалению. Пока количество устанавливается", - сказал он.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Оккупанты обстреляли ракетами майдан свободы в Харькове: есть жертвы, уничтожено здание ОГА (фото, видео)
- Херсон украинский, на окраине города есть войска оккупантов-и. о. заместителя городского головы
- Российские войска обстреливают военный аэродром возле Кропивницкого
- Вражеские колонны в пригороде, но Киев готов к обороне: КГГА и Минобороны о ситуации в столице