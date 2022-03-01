Обстрел был в Городоцкой общине.

Российские войска обстреляли воинскую часть в Городоцкой общине на Житомирщине, есть погибшие.

Об этом сообщил глава Житомирской военной администрации Виталий Бунечко.

"Вечером был обстрел в Городоцкой общине. Воинскую часть обстреляли. Мы можем сказать о погибших, к сожалению. Пока количество устанавливается", - сказал он.

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