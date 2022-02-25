Ранее CNN, ссылаясь на данные разведки США, сообщали, что РФ намерена начать авиаудары по Киеву.

Главная международная сеть хакеров Anonymous взломала сайт Минобороны РФ и сообщает, что российские войска готовят масштабную бомбардировку Киева.

Об этом говорится в заявлении группировки в Twitter.

"Российские вооруженные силы готовят масштабную бомбардировку столицы", - заявляют в сети.

Ранее CNN, ссылаясь на данные разведки США, сообщали, что РФ намерена начать авиаудары по Киеву начиная с 03.00 по киевскому времени, однако этой информации до сих пор нет подтверждения в сети.

Напомним, ранее главная международная сеть хакеров Anonymous заявила, что объявила войну властям РФ.

Спустя час структура ФСБ по кибербезопасности объявила критический уровень угрозы. Также хакеры сообщили, что они обрушили работу пропагандистского сайта Russia Today.