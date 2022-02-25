Заявление сопровождается хештегом #Ukraine.

Главная международная сеть хакеров Anonymous объявила войну властям РФ.

Соответствующее заявление появилось в Twitter-аккаунте сообщества.

"Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства", - говорится в сообщении. Оно сопровождается хештегом #Ukraine.

Спустя час структура ФСБ по кибербезопасности объявила критический уровень угрозы. Также хакеры сообщили, что они обрушили работу пропагандистского сайта Russia Today.

Напомним, ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил что примерно с 16:00 началась очередная массовая DDoS-атака на Украину.