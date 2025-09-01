Также россияне имели продвижение в районе Покровска.

Российские оккупанты захватили населенный пункт Камышеваха в Донецкой области, который находится недалеко от границы Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Кроме того, аналитики отмечают, что враг продвинулся в районе Малиевки, которая находится в Днепропетровской области. Также российские оккупанты имели продвижение и возле Новоукраинки к югу от Покровска, сообщают эксперты.

Ранее в Генштабе сообщили, что российская летняя наступательная кампания "завершилась практически ничем". Там также добавили, что захватчики не смогли установить полный контроль ни над одним крупным городом Украины. Зато с начала 2025 года Россия потеряла более 290 тысяч своих солдат (убитыми и ранеными).

О провале планов РФ на летнее наступление ранее заявил и ветеран российско-украинской войны, волонтер, офицер ВСУ Мирослав Гай. Также он отметил, что с начала полномасштабной войны РФ удалось достичь лишь одной цели Путина - захват южной суши Украины до Крыма.

В DeepState также заявили, что россияне не имеют контроля над населенным пунктом Дачное Днепропетровской области и сейчас сконцентрировали свое внимание на населенном пункте западнее.

