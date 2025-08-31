В Генштабе рассказали, как на самом деле закончилось весенне-летнее наступление России.

Россия пытается "выдать желаемое за действительное", распространяя лживые итоги своего весенне-летнего наступления, заявили в Генштабе ВСУ. "Через три с половиной года полномасштабной агрессии Кремля его очередная "сезонная" наступательная кампания завершилась практически ничем", - говорится в сообщении Генерального штаба в Telegram.

Отдельно подчеркивается тот факт, что оккупанты не смогли установить полный контроль ни над одним крупным городом Украины. Вместо этого, с начала 2025 года, Россия потеряла более 290 тысяч своих солдат (убитыми и ранеными).

Уничтожено и повреждено:

2174 боевых бронетранспортера;

1201 танк;

7303 артиллерийских систем;

157 реактивных систем залпового огня.

Также в Генштабе обращают внимание на то, что цифры оккупантов об оккупированных территориях и населенных пунктах "значительно завышены".

"Что касается "точечных ударов" страны-агрессора "исключительно по военным объектам" — цену этой похвалы знают тысячи мирных украинских жителей, которые ежедневно теряют дома, родных и близких. Там, где падает российский "Искандер", оказывается "командный пункт ВСУ" или "база иностранных наёмников". Последствие постоянных нарушений Россией международного гуманитарного права — человеческие жизни", - говорится в сообщении.

В России сообщают якобы от "уничтожении украинской ракетной промышленности", что является пропагандистской иллюзией.

"Регулярные точные удары по военным объектам в глубине России — лучшее опровержение кремлёвских выдумок. Итоговый отчёт генерала Герасимова — типичный образец агрессивной кремлёвской лжи и высокомерия", - подытожили в Генштабе.

Ранее УНИАН сообщал, что российская пехота попала в окружение под Добропольем. "Там еще остаются в посадках непосредственно группы этих россиян. Но, поскольку они отрезаны от основного своего снабжения, основной своей массы, это скорее вопрос времени, когда они там закончатся", - отметил спикер ОСУВ "Днепр".

Кроме того, мы рассказывали, что россияне осенью-зимой хотят войти в Покровск и начать городские бои. Враг держит около города более 100 тысяч своего личного состава.

