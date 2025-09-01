По его убеждению, оккупационные силы России за годы полномасштабной войны с 2022 года смогли достичь только одной цели.

Летнее наступление российских оккупационных сил по всему фронту не принесло желаемых результатов, на которые рассчитывал российский диктатор Владимир Путин. Об этом ветеран российско-украинской войны, волонтер, офицер ВСУ Мирослав Гай сказал в интервью для "Фабрики новостей".

В частности, у него спросили, можно ли говорить о том, что летнее контрнаступление россиян провалилось.

"Никакого затишья на фронте нет", - отметил Гай.

В то же время, он отметил, что в информационном пространстве наблюдалась тотальная "истерия", и из уст президента США Дональда Трампа, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и различных обозревателей звучало о том, что Россия может иметь на фронте какие-то успехи.

"Это больше было впечатление искусственно созданной истерии", - подчеркнул Гай.

При этом, по его убеждению, оккупационные силы России за годы полномасштабной войны с 2022 года смогли достичь только одной цели, которую поставил инициатор войны Владимир Путин. Все остальные захватчики провалили. Эта единственная реализованная цель - захват южной суши Украины до Крыма.

К другим стратегическим целям российских захватчиков относились следующие планы: смена власти в Украине и присоединение Украины к новому союзному государству, выход на административные границы Луганской и Донецкой областей, создание так называемой "буферной зоны" в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

"Они не смогли это сделать", - подчеркнул Гай.

По его мнению, это свидетельствует о том, что российские захватнические силы не способны выполнять военно-политические цели, которые перед ними ставит Путин. Защитник отметил:

"Эта война зашла в тупик, по моему мнению. И, при таком балансе сил, мы сейчас имеем какую-то линию фронта, которая меняется на тактическом уровне то в одну сторону, то в другую сторону, но, больших изменений на этом этапе сейчас не предвидится. Особенно, если баланс сил будет сохраняться. Имеется в виду то, что у нас сейчас баланс в авиационной компоненте. Россия преобладает, но мы преобладаем в качестве ПВО. Россия преобладает в количестве артиллерийских выстрелов, а мы преобладаем в качестве артиллерийских систем. Россия преобладает в количестве дронов, а мы преобладаем в качестве этих дронов. Россия преобладает в количестве личного состава, а мы преобладаем в обученности личного состава... У нас качество личного состава намного лучше".

Он считает, если этот баланс будет сохраняться, Россия будет дальше неспособной продвигаться.

"Но это не говорит, что мы способны отвоевать Крым", - добавил он.

Война в Украине - провал наступления россиян

Как сообщал УНИАН, в Генеральном штабе ВСУ отметили, что летнее наступление российских оккупантов провалилось. Впрочем, Россия пытается "выдать желаемое за действительное", распространяя лживые итоги своего весенне-летнего наступления.

