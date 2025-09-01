Враг присутствует в лесу южнее села, а также в лесополосе на админгранице областей, отметили аналитики.

Россияне не имеют контроля над населенным пунктом Дачное Днепропетровской области и сейчас сконцентрировали свое внимание на населенном пункте западнее. Об обстановке в Дачном пишет DeepState.

"Фактически села как такового и так нет, пару домов и все. Но Силам обороны удается контролировать и это, а также подходы к Дачному", - отмечается в сообщении.

При этом, по данным проекта, россияне присутствуют в лесу южнее села, а также в лесополосе на админгранице Днепропетровской и Донецкой областей.

Видео дня

"Основное внимание противника сейчас западнее - на Филии. Враг постоянно пробует пехотой залезать в лес, закрепляться там и насыщаться, чтобы дальше двигаться в село. Уже было уничтожено несколько групп, которые просочились, и подобные зачистки продолжаются постоянно", - отметили аналитики.

Самое главное, предупреждают в DeepState, - не дать россиянам занять лес, ведь выбить их оттуда будет практически невозможно, и "это создаст дальнейшие неблагоприятные последствия". При этом эксперты обращают внимание, что оккупанты иногда могут забегать в село и поднимать флаг.

"Возникает логичный вопрос: если Генштаб РФ контролирует село, то для чего каждую неделю бегает туда с флагом?" - подчеркнули аналитики.

Ситуация в Дачном

Как сообщал УНИАН, 30 августа российский генерал, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что якобы российские войска оккупировали семь населенных пунктов Днепропетровской области, среди которых было и село Дачное.

Генеральный штаб ВСУ 31 августа, разоблачая ложь Герасимова, показал видео украинских воинов 46 отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ, снятое с дрона, на котором видно украинских военных в селе Дачное на Днепропетровщине, которые держат украинский флаг.

Вас также могут заинтересовать новости: