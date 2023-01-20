Силами обороны зафиксировано шесть российских ракетоносителей в Черном море, из которых два - подводные.
Как заявила представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, это указывает на то, что общий залп может достигать 40 ракет "Калибр".
"Можно говорить как об опасности одиночных ракетных ударов, так и о подготовке к массированному ракетному удару", - отметила Гуменюк.
Она добавила, что у России есть так называемая "ракетобезопасная зона": "Они осознают, что есть зоны поражения нашим оружием, и туда - ни в коем случае. Поэтому они держатся за мысом Тарханкут в направлении Новороссийска, чтобы при соответствующих погодных условиях зайти в пункты базирования, но не приближаются на расстояние, с которого могут быть поражены нами".
Даже находясь в такой "зоне безопасности", отметила Гуменюк, они способны наносить поражения по всей территории Украины теми "Калибрами", которыми снаряжены.
Вражеская активность в Черном море
Накануне ВСУ зафиксировали в Черном море 11 боевых кораблей РФ с суммарным залпом в 40 ракет "Калибр", что косвенно может указывать на подготовку Россией к нанесению новых ударов по Украине.
Накануне массированной атаки 14 января ВСУ также регистрировали подозрительную активность российского флота в Черном море.
Война в Украине - актуальное
Враг основные усилия сосредоточивает на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском - обороняется.
Как отметили накануне в Белом доме, российские оккупационные войска не имеют полного контроля ни над Бахмутом, ни над Соледаром. Контроль над Соледаром, по оценке американской разведки, остается спорным.
Сейчас в районе Бахмута у оккупантов наблюдается тактика попыток выдавливания украинских войск, объяснил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. Он допускает, что враг может расширить эту тактику на большие участки фронта.