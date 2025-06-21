Xiaomi выпустила бюджетный пауэрбанк с 'секретным' дисплеем и встроенным кабелем

У него батарея на 10 000 мАч и мощность 33 Вт, а оставшийся заряд показывает LCD-экран.

Линейка компактных портативных аккумуляторов от Xiaomi пополнилась новой недорогой моделью на 10 000 мАч, получившей две полезные особенности.

Помимо встроенного кабеля Type-C, который также можно использовать как ремешок, новинка оборудована информативным LCD-экраном, позволяющим точно отслеживать остаток заряда.

Внутри аксессуара две батареи на 5000 мАч каждая, максимальная выходная мощность составляет 33 Вт. На сайте Xiaomi пишут, что флагманский Xiaomi 14 Pro от такого аккумулятора за полчаса заряжается до 51%. Помимо кабеля на корпусе есть еще свободные разъемы USB-A и USB-C.

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Также производитель заявляет о множестве механизмов защиты: от перегрева, перегрузок и короткого замыкания. Встроенный чипсет сам определяет параметры выходного тока в зависимости от подзаряжаемого устройства.

Xiaomi Power Bank 10000 33W уже доступен на китайских площадках. Всего четыре цвета, а цена составляет 129 юаней (~750 грн).

Ранее в этом месяце компания выпустила один из лучших планшетов по соотношению цена-качество. При цене около 200 евро покупатели получают экран 2,5K с поддержкой стилуса, батарею 9000 мАч и последнюю версию Android.

Также к выходу готовится Redmi K80 Ultra. В компании говорят, что это самый мощный смартфон на рынке и самый автономный телефон в истории бренда.

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