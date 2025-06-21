Период отчуждения и внутренней отдаленности подходит к концу для Овна, Льва и Весов. С началом астрономического лета и благоприятным аспектом между Луной и Марсом в день летнего солнцестояния 2025 одиночество уступает место новым возможностям для общения и сближения, пишет YourTango.

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Овен

С 21 июня восстанавливаются социальные связи: тригон Луны и Марса активирует сферу дружбы. Энергия побуждает не ждать, а действовать. Это подходящее время, чтобы выйти из внутреннего кокона и позволить людям приблизиться. Одинокие ощущения сменяются чувством настоящего контакта.

Лев

Энергия дня буквально вытаскивает Львов из одиночества и втягивает в яркие события. Наступает момент, когда становится легко общаться и воссоединяться с дорогими сердцу людьми. Душевная отстраненность уходит, уступая место радости от живого общения.

Весы

Весы чувствуют, что наступает исцеляющий поворот. Лунный тригон с Марсом помогает преодолеть страх быть непонятым или отверженным. Это день, когда становится проще быть собой и не прятаться за маской безмятежности. Гармония возвращается через честность, открытость и настоящую близость.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие четыре знака Зодиака вот-вот исполнят заветные мечты.

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