Украина эффективно отбивает вражеские атаки благодаря такому комплексу.

Норвегия решила присоединиться к компаниям Raytheon и Kongsberg Defence and Aerospace, чтобы разработать новый радар GhostEye для зенитно-ракетного комплекса NASAMS. Как отмечают разработчики, это первый официальный проект, который будет финансироваться по соглашению о совместной работе над этой системой ПВО с 2023 года. Об этом пишет Defense Express.

В издании подчеркнули, что о разработке GhostEye сообщалось еще в октябре 2024 года. Речь идет об элементе РЛС LTAMDS, который разработала Raytheon для Patriot. Благодаря чему создается больше возможностей при интеграции в NASAMS.

По словам производителей, новый радар имеет большую дальность, разрешение, чувствительность, а также он может отслеживать большее количество целей, чем предыдущая РЛС в NASAMS - AN/MPQ-64 Sentinel. Этого можно достичь с помощью использования активной фазированной антенной решетки вместо пассивной, уверяют аналитики Defense Express.

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Кроме того, в Raytheon акцентируют на мобильности комплекса, благодаря которой можно быстрее его развернуть на поле боя. Такая опция очень важна для системы ПВО среднего радиуса действия, которая должна быть "сбалансированной между гибкостью и возможностями по перехвату".

В то же время в Минобороны Норвегии отметили эффективность комплекса NASAMS, в частности во время отбития воздушных атак РФ по Украине.

"Хотя основными работами GhostEye будет заниматься Raytheon, в Норвегии Kongsberg будет разрабатывать две ключевые подсистемы. Больше деталей пока нет, как и нельзя говорить о возможных поставках Украине, потому что проект банально до сих пор не разработан", - подытожили в Defense Express.

Системы ПВО в Украине - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни один Patriot не пострадал во время атак России, как об этом сообщалось накануне. По его словам, "то, что было вброшено где-то в медиа - это не соответствует действительности".

Зеленский также отметил, что сейчас примерно треть "Шахедов" сбивают мобильные огневые группы, которые уже почти не полагаются на пулеметы, теперь все чаще во время атак используется более инновационное оружие, вроде дронов-перехватчиков.

Кроме того, глава государства сообщил, что Германия имеет трехлетний план поставки систем ПВО Iris-T в Украину. Он подчеркнул, что это не означает, что столько времени будет длиться война, но "Украину, нашу землю и покой наших людей надо защищать качественными системами ПВО".

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